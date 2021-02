GladsonC de bola cheia com o Ministério Público

mpgov

MPAC reconhece esforço de Gladson Cameli na busca por vacina contra Covid-19

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo, reconheceu, nesta quarta-feira, 3, a dedicação do governador Gladson Cameli e sua equipe no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Kátia Rejane citou os incessantes esforços do gestor em busca da aquisição da vacina contra a Covid-19 para imunizar a população acreana. De acordo com a procuradora-chefe do MPAC, a postura adotada por Gladson Cameli, sempre colocando a vida em primeiro lugar, tem sido exemplar.

(…)