Traduzindo o Decreto refeito do governo: O dízimo não pode parar

decretoigreja

GovdoAcre

Governo revalida decreto e autoriza funcionamento parcial de templos religiosos

Sensibilizado com a necessidade de a população continuar tendo apoio espiritual, o governador Gladson Cameli revalidou o decreto n°5.496, de março do ano passado, que autoriza o funcionamento de templos religiosos com 20% de sua capacidade. A norma regulando a medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira, 3, e regulamentada pela decisão tomada pelo governador.

Em tempo: quem fez barricada para resistir às medidas anti-covid-19 foram os pastores pentecostais desde o começo da pandemia..mas o governo (para ilustrar o release) envia foto da igreja católica, que durante todo esse período, mesmo a contra-gosto, respeitou e fechou as igrejas sem problemas.

Em tempo 2: sensibilizado com a necessidade de apoio espiritual….que piada!

Em tempo 3: o apoio ‘espiritual’ é a vacina para todos…e urgente!