Padre Massimo pede ao prefeito Bocalom apoio à ‘Cidade do Povo’

Amigos há décadas, Tião Bocalom e padre Mássimo se emocionam em encontro

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu no fim da tarde desta quarta-feira, 3, em seu gabinete, a visita prelatícia de Mássimo Lombardi, vigário da paróquia do bairro Cidade do Povo.

Durante a visita o vigário disse que gostaria que a Cidade do Povo fosse um espelho de trabalho pastoral e de gestão como já fizeram juntos. “Eu me encontrava muito com o Bocalom, inclusive ele trabalhava nas várias equipes com muita felicidade, ele fez o ECC (Encontro de Casais com Cristo) com a gente. Agora eu o encontrei aqui, aí eu fiz a proposta de que o carinho que ele sempre teve com Acrelândia possa expandir ainda para a Cidade do Povo, onde eu trabalho. Que Deus abençoe a sua equipe e toda a Prefeitura”, disse o padre.

