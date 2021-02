Sena: Por onde anda o Juza Bispo?

juzabispo

Juza Bispo foi vereador em Sena Madureira no começo do século XXI (2004…)….

Foi secretário municipal…

Foi diretor do Hospital João Câncio Fernandes e deu início ao processo burocrático de reforma da única unidade de saúde do Estado no município.

Pôs a cara em 2018 com uma candidatura a deputado estadual…obteve quase mil votos…sem recursos…

Trabalhou na saúde municipal…

Pôs a cara novamente em 2020 sendo candidato a vereador pelo MDB…e não foi eleito por muito pouco…fez uma campanha miserê…sem recursos…só com a palavra e os amigos…

Tem uma larga experiência no setor público…e…

Não está sendo aproveitado o seu potencial.

Queria entender por quê?

J R Braña B.