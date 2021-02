Brasil do Capitão cloroquina se escandaliza com beijo gay….mas

beijogay

…não protesta e não reage contra a morte de mais de 230 mil pessoas por covid-19 (pela irresponsabilidade do governo do Capitão Cloroquina)….vídeo do beijo gay do BBB no final do post.

Um país que se assusta com um beijo gay, é o mesmo que não dá a mínima para o genocídio de mais de 230 mil pessoas. pic.twitter.com/fF15UHgmjN — Capitão Cloroquina 💊💊 (@CapitaoCorona_) February 7, 2021

E aqui abaixo o beijo entre dois homens…

Olhos fechados e coração aberto.

Um beijo. Como pode ofender tanto?

Foi afeto no meio do ódio. Isso.

A gente sabe o nome disso que fizeram com esse menino e precisa lutar para que acabe.

Todos precisam saber que ainda tem gente resistindo nesse caralho de país! pic.twitter.com/G657p6dUOc — Jennifer Giacomet 🚩🚩🚩 (@JeGiacomet) February 7, 2021