Solução idiota oferecida ao Acre para resolver o colapso na saúde

vacinarec

O ministro da Çaúde, general Pazuello, disse na reunião com os parlamentares do Acre, que está pondo à disposição do governo local aviões para levar pacientes para outros estados.

Essa é solução mais idiota que eu já vi!

No oestadoacre, live desta noite falamos dessa solução idiota.

O Acre não quer aviões para transferir seus pacientes…

Quer vacina, médicos, leitos, enfermeiros e recursos para ajudar a população…

Esse ministério perde uma oportunidade de transformar o Acre num exemplo de vacinação….

O general incompetente poderia enviar 1 milhão de doses de vacina para atender toda a população no estado e no momento seguinte – em um mês – enviar mais 1 milhão e imunizar com a segunda dose o Acre inteiro.

O Acre viraria peça de propaganda para esse desgoverno federal incompetente…!

Mas não foi isso que o ministro da Çaúde, com ç, falou aos parlamentares…pelo contrário:

Não vai enviar vacina nem recursos porque ‘já mandou tudo que tinha para enviar ao Acre’.

‘Tudo’???!!!

Tudo o quê, miniXtro da Çaúde?

(Foi a segunda banana do ministério da çaúde dada aos senadores e deputados acreanos em menos de 24 horas…a primeira foi cedo do dia…quando não apareceu para a reunião)

Com a palavra, sua excelência, o governador GladsonC.

J R Braña B.