Mãe do Gov GladsonC concorda que proposta do MS ‘é solução idiota’

A mãe do governador GladsonC concordou que a proposta do ministério da saúde de enviar aviões para transferir pacientes com covid do Acre para outros estados é uma ‘solução idiota’, como dissemos aqui na noite passada.

Linda Cameli escreveu num grupo de facebook onde participa, quando um membro compartilhou o post de oestadoacre

– Concordo – escreveu abaixo do post.

E mais:

Na reunião de terça-feira em Brasília com a bancada federal, o ministro-general Pazuello pôs aviões à disposição do governo do Acre e disse que ‘já havia enviado tudo para o estado’.

Onde está esse ‘tudo’?

O Acre precisa de vacina, médicos, leitos e recursos….não de aviões para transferir pacientes…

O general da Çaúde, com ç – quer adotar a mesma providência ineficaz que adotou em Manaus e não resolveu nada…

Transferir o problema para outros estados…

