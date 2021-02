Presidente Nicolau, da Aleac: Investimento milionário no Juruá

aleac12

Presidente Nicolau Júnior prestigia anúncio de investimento milionário no Juruá

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou na manhã desta sexta-feira (12) da entrega de equipamentos e anúncio de investimento milionário no Juruá. O evento aconteceu no município de Mâncio Lima.

Numa comitiva formada pelo governador Gladson Cameli, prefeitos de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, deputados estaduais e secretários de Estado, foi anunciada a ordem de investimentos no valor de R$ 172 milhões para o Vale do Juruá. Em Mâncio Lima foram entregues fardamento militar, armas e madeira apreendida pela fiscalização estadual.

Natural de Cruzeiro do Sul, o presidente Nicolau Júnior agradeceu os esforços das autoridades competentes, principalmente durante o período da pandemia, em que a região do Juruá tem sido uma das mais afetadas do Estado. Ele pontuou que mais do que nunca, esse é um momento de união entre todos os representantes do povo acreano.

Todos reconhecem e agradecem os esforços do governo, dos prefeitos e demais autoridades nesse momento difícil pelo qual atravessamos. Temos deputados combativos que amam o Vale do Juruá e diariamente lutam por melhorias para essa região. Esse é um momento de união pelos acreanos, que sempre devem ser nossa total prioridade”, disse.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac