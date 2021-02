notaaleac

Atendendo ao Decreto Governamental 7.849, de 1° de fevereiro de 2021, informamos que a Assembleia Legislativa do Acre continuará com os trabalhos remotos nos dias 15 e 16, notadamente, no dia 17(quarta-feira de cinzas), os trabalhos remotos serão suspensos, voltando somente dia 18.

(Aleac)