Vídeo: Meus Deus! Hoje é sábado de Carnaval (vamos lembrar!)

carnavalsabado

Olinda – noite de sábado

Bicho Maluco Beleza…essa música/letra é história pura pernambucana..

Essa letra (e outras do Alceu) tinha que ser ensinada nas escolas do Brasil..

Largo do Amparo, agorinha, há uma disputa entre polícia e foliões…são os que insistem na folia…

A essa hora, não houvesse pandemia – o Homem da meia-noite (live) começava sair às ruas de Olinda…

A apoteose é quando chega ao Largo do Amparo…!!

E o Largo do Amparo está no primeiro verso da música…

Mas vamos lembrar o rei da animação do melhor carnaval do mundo, Alceu…em Olinda/Recife….

Quem nunca foi uma festa no Largo do Amparo, em Olinda, ou no Marco zero, em Recife…não deixe de ir antes de morrer…

Sábado de Carnaval!!!!!!!

J R Braña B.