maranhãosec

Em live o presidente militar do governo militar do Brasil, Jair Bolsonaro, e suas ameaças a um Estado brasileiro. Assista a resposta do governo do Maranhão:

O nosso secretário de Saúde ⁦@carloselula⁩, que também preside o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), responde a agressões e ameaças descabidas advindas do presidente da República. pic.twitter.com/rlRwLH1wif — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 13, 2021