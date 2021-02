Vídeo: A imagem do dia no Acre

vídeoacre

Imigrantes avançam pela ponte na estrada do Pacífico, no município de Assis Brasil, na fronteira com o Peru e são impedidos de entrar no país vizinho.

Governo do Brasil omisso até agora…

Reprodução da TV Acre

E mais imagens…

A situação na fronteira do Acre com o Peru segue gravíssima. Acabo de receber áudio do Prefeito Jerry, Assis Brasil/Ac, informando q a polícia Peruana colocou os + de 400 haitianos de volta ao Brasil, com um agravante: muitos feridos. A diplomacia brasileira sendo desmoralizada. pic.twitter.com/1hmxgZu6oU — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) February 16, 2021