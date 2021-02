Desde 2014: Nenhuma medida tomada para evitar isolamento do Acre

isolamentoacre

Defesa Civil Nacional ‘confia em Deus’….para evitar isolamento…não é piada…é declaração do secretário nacional da DC.

(…)

Do gov do Acre

Governador recebe alerta da Defesa Civil nacional sobre possível fechamento da BR-364 entre Rio Branco e Porto Velho

O secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, durante reunião do governador Gladson Cameli com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na tarde desta quinta-feira, 18, em Brasília, alertou para um possível estrangulamento da BR-364, que liga o Acre a Rondônia. O secretário disse que o volume de chuvas está muito grande e que as previsões são preocupantes.

Alexandre Lucas relatou que o gabinete que monitora as enchentes da Bacia do Madeira detectou que o rio já está no limite de sua cota de transbordo, porém, a previsão é de que aproximadamente cem milímetros de chuva ainda ocorram nos próximos dias, o que, consequentemente, agravará a situação.

“Esperamos e confiamos em Deus que a situação se modifique, porém, tenho a obrigação de alertar o senhor governador sobre a possibilidade de o Estado do Acre enfrentar novamente a situação de isolamento do resto do país por via terrestre”, afirmou o secretário.

(…)

Em tempo: Defesa Civil Nacional (governo federal) ‘confia em Deus’….para evitar que o Acre fique isolado novamente…nenhuma providência real foi tomada desde o isolamento de 2014.