Perpétua: Dep que defende Ditadura quer ter liberdade de expressão (v)

perpétuatt

Vamos ver quantos ratos existem nessa Câmara de Deputados na hora em que for decidir o futuro do mandato desse musculoso político sem cérebro chamado Daniel Silveira (do Rio de Janeiro, óbvio)…O STF não pode prender, na minha opinião, um parlamentar, por mais ordinário e criminoso que seja..Não é sua função!…mas a Câmara pode (e deve) cassar o mandato de um deputado que não respeita o jogo democrático, e mais: que prega rasgar a Constituição e defende implantar um regime de terror, a Ditadura…. Então, vamos ver a força dos ratos na Câmara nesse embate – J R Braña B.

Da Dep Perpétua no TT, abaixo:

Se a Constituição Federal e ou o CP Penal, permitisse que um mero pedido de desculpas, anulasse um crime, não teríamos prisões. Daniel e seu advogado recorrem a “liberdade de expressão” e “imunidade parlamentar”, p/ justificar defesa da ditadura do AI-5. Que contradição! — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) February 19, 2021

Em tempo:

Sessão na Câmara que analise prisão do deputado Daniel Silveira