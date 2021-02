enchentesena

Não é uma gôndola nos canais de Veneza em passeio com turistas….

Mas é uma lancha chique que dá um rolezinho na praça 25-SET, em Sena Madureira.

Com direito a animar a noite escura e alagada com um balanço do arrocha…

Documento 2021….

Em tempo: a aglomeração na enchente no municípios tem sido uma constante

Em tempo 2: Doc 2021 – Enchente – fotos

Em tempo 3: prefeito Mazinho: ‘Governador veio fazer um sobrevoo em Sena’