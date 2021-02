Site alemão: ‘Barões evangélicos apoiam governo que explora pobres’

dwevangelicosbolso

DW – site público alemão de tv e rádio

As igrejas evangélicas poderosas, que dispõem de presença na mídia e influência política , são hoje parceiras de um projeto “ultraconservador” do governo Jair Bolsonaro, que nega direitos e explora a fé dos mais pobres. Os “barões da fé”, porém, não representam a totalidade do público evangélico, e parte desses fiéis adota no seu cotidiano práticas de acolhimento e respeito das diferenças, na opinião do teólogo Ronilso Pacheco.

(…)

Raízes: “Vínculo entre igrejas evangélicas e atuação política conservadora vem desde o século 19, por americanos brancos e racistas que perderam a Guerra da Secessão, migraram ao Brasil em missão evangelizadora e se aproximaram das elites locais”. https://t.co/5qCeWm7NRx — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) February 21, 2021