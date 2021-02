Vamos nos iludir: A lista que o Acre deve apresentar a Bolsonaro

bolsonaro

Jair Bolsonaro anunciou que visitará o Acre na quarta-feira.

Aqui ele obteve a sua maior votação proporcional do Brasil em 2018 e até agora não retribuiu em nada o apoio recebido dos eleitores….pelo contrário.

Hoje, o governador GladsonC disse que tudo que pediu o governo federal atendeu ou está atendendo.

A lista de GladsonC não está muito clara…conforme o que está sendo divulgado na imprensa local nesta manhã…

Então vamos construir a lista de pedidos (o Acre tem direito) ao presidente Bolsonaro:

1 – Vacina para todos urgente! (O Acre tem menos de 1 milhão de habitantes e poderia, se o governo federal quisesse – ter sua população toda inoculada com a vacina anti-covid-19)

2 – Auxílio Emergencial de pelo menos R$ 600 para as famílias do Acre imediatamente

3 – Apoio imediato com financiamento a juros Zero aos comerciantes informais, micro, pequenas e médias empresas do Acre urgente…(com recursos para pagamento de salários para evitar demissões pelos próximos 6 meses)

4 – Apoio efetivo ao Acre para resolver e custear os estrangeiros que estão na fronteira do do Acre com o Peru, em Assis Brasil

5 – Apoio urgente ao Acre para um programa de construção de 100 mil casas populares dignas (em áreas livre de enchente) na capital e nos municípios atingidos para enchente dos rios.

6 – Não fechamento das agências do Banco do Brasil e Caixa no Acre…em nenhum município.

Fora disso não adiantará nada Bolsonaro vir passear no Acre….

A lista pode conter outros itens…

J R Braña B.