Gasolina cara: Motoristas do Acre miram no alvo principal errado

gasolinaacre

(…)

O imposto do ICMS é alto no custo do preço da gasolina no Acre e no Brasil ?

Sim.

Mas esse é o principal motivo da alta do custo da gasolina?

Não!

A alta desenfreada dos preços obedece a uma política adotada desde o canalha e traidor José Temer Silvério dos Reis até o cínico Bolsonaro, que privilegia os acionistas privados da Petrobras, que exigem o acompanhamento dos preços em Dólares, sacrificando a população com salário reduzidos e, pior, em Real super desvalorizado como moeda.

Os motoristas do Acre estão fazendo o jogo do Mito (dos otários) que está dizendo que a gasolina cara é culpa exclusiva dos governadores…

Nos governos Lula o preço dos combustíveis subia uma vez ao ano e havia uma política de preços bem diferente dessa que há no desgoverno Bolsonaro…hoje a Petrobras atende somente aos interesses de seus acionistas, que querem sempre que os preços, em dólares, sejam mantidos…por isso os reajustes semanais agora…

O que tem que mudar, trabalhadores motoristas, é a política do governo federal na cotação dos preços…

E isso Bolsonaro não vai fazer porque ele está privatizando completamente a Petrobras…

A ida de um general para o comando da empresa é uma tentativa de Bolsonaro em reduzir seu desgaste com o aumento da gasolina…em vão se não mudar a política que ele mesmo endossou junto com Paulo Guedes.

E para se livrar da sua culpa fica dizendo que o problema da gasolina cara é o ICMS dos Estados…

E não é….o ICMS é consequência.

Em tempo: mas a luta política por resultados desses motoristas, se houver uma entidade sindical não bolsonarista dirigindo o movimento – pode ajudar que esses trabalhadores entendam o que está acontecendo…é o lado bom do protesto.

J R Braña B.