enchente2021

Dep Perpétua

Hoje a tarde visitei o alto Miritizal, bairro de ribeirinhos em Cruzeiro do Sul, com a equipe do #GabineteSolidario levando água e alimentos. Nesta região o rio Juruá já baixou, mas o lamaçal e a falará de energia dificulta a vida dos moradores. #SOSAcre#GabineteSolidario🌺 pic.twitter.com/qMWHeklMrD

— #SOSAcre Perpétua Almeida Whatsapp +5568999797820 (@perpetua_acre) February 26, 2021