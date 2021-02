Enchente: Eram 450 milhões, caiu a 16 e agora 8 milhões…

ajudaacre

Primeiro foi o Carnaval dos 450 milhões…(veja aqui o vídeo)

Depois anunciaram que seriam 16 milhões (aqui para não esquecer da lorota..)

E agora, como publica o ac hoje, o Estado (governo e municípios receberão apenas 8 milhões).

‘A Defesa Civil Nacional anunciou nesta sexta-feira, 26, que começou a liberar cerca de R$ 8,16 milhões para ajudar o governo do Acre e prefeituras acreanas a mitigarem parte dos danos que as fortes chuvas dos últimos dias causaram em todo o estado.

Além do governo estadual, o repasse de verbas federais contemplará as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Sena Madureira. Segundo a Defesa Civil Nacional, outros municípios do Acre serão beneficiados a partir da próxima semana, quando há previsão para a liberação de mais recursos para enfrentamento às enchentes.’

(…)

Resultado: 8 milhões (para dividir com o governo e os municípios que vivem a enchente) é quanto deve ter custado aos cofres da viúva a viagem turismo de Bolsonaro ao Acre para ficar umas três horas

Em tempo: e o Brasil já ultrapassou os 251 mil mortos por covid-19…mas tá tudo bem…Bolsonaro é o mito e está tudo ótimo.

J R Braña B.