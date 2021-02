@perpetua_acre garante 10 milhões para compra de 200 mil vacinas

perpétuavacina

Quantidade de doses de vacinas – R$ 10 milhões

Pfizer – R$ 100 (preço unitário) – 100 mil doses.

Oxford – R$ 30 (preço unitário) – 333.333 doses.

Coronavac – R$ 55 (preço unitário) – 181.818 doses.

Sputnik V – R$ 55 (preço unitário) – 181.818 doses.

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) anunciou nesta sexta-feira (26) que destinará R$ 10 milhões, de suas emendas individuais, para comprar vacinas e imunizar parte da população do Acre. Se o imunizante adquirido for o da AstraZeneca-Oxford, o governo conseguirá vacinar cerca de 166 mil pessoas, aplicando as duas doses, ou seja: 18% da população do estado. Mas se a vacina for a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, ou a Sputnik V, da União Química, serão disponibilizadas 181 mil doses.

“Nosso estado passa por uma situação muito crítica, dramática. Se não cuidarmos agora, será uma tragédia sem precedentes nos próximos 15 dias, tempo de ver a reação no pós-alagação, pois várias famílias estão se juntando na mesma casa e muitas compartilham o mesmo alojamento. O que mais precisamos neste momento é de vacinas para salvar vidas. A maioria dos países já avançou com seus programas de vacinação, e o Brasil continua pra trás. O governo federal até hoje não assumiu o papel de líder e gestor nessa tragédia, o que poderia evitar muitas mortes. Então, não vamos cruzar os braços, vamos agir e nos mobilizar para comprar o maior número de vacinas possível e cuidar do nosso povo”, ressaltou Perpétua.

A parlamentar destacou que com a população imunizada a economia será reaquecida com a reabertura definitiva das atividades. “Imunizados, poderemos viver melhor. O estudante retornará para a escola, as pessoas voltarão a circular nas ruas, e o pequeno empresário poderá recuperar suas vendas. Menos gente vai adoecer, e a economia tende a crescer. É assim que queremos as nossas cidades”, afirmou Perpétua.

No ano passado, a deputada repassou R$ 6 milhões para o governo do Acre enfrentar a Pandemia. Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde, máscaras, e álcool em gel para a população. Em articulação com o governo federal, Perpétua também conseguiu mais leitos de UTI, materiais para exames de Covid-19 e equipamentos para os hospitais e profissionais da Saúde.

Quantidade de doses de vacinas – R$ 10 milhões

Pfizer – R$ 100 (preço unitário) – 100 mil doses.

Oxford – R$ 30 (preço unitário) – 333.333 doses.

Coronavac – R$ 55 (preço unitário) – 181.818 doses.

Sputnik V – R$ 55 (preço unitário) – 181.818 doses.