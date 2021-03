Um Zap público ao governador GladsonC

govgladsonc

Por sugestão de um amigo do peito (que concordei) enviei na noite passada (1-M) essa mensagem no celular do governador GladsonC que, às vezes, me responde e até liga de volta…o que agradeço sempre.

O ZAP a sua excelência…que torno público

Governador, queria dividir com o senhor uma sugestão: as coisas pioraram…a contaminação está solta…sem controle…já somos 1012 mortos…sei do seu esforço….usando máscara, pedindo isolamento etc…mas queria sugerir que seja ousado ao falar com a nossa sociedade, que está brincando e não leva a sério as coisas.

Concretamente: que o senhor comande uma campanha fortíssima a favor do uso da máscara,,,,duas máscaras ao mesmo tempo quando a pessoa tiver em público…e nessa campanha, na tv, rádio, internet…participaria o senhor, parlamentares da situação, oposição…empresários, pequenos empresários, padres, pastores sérios, donas de casa, professores, todos pedindo para usar máscaras (duas máscaras ao mesmo tempo)….

…faça uma reunião com essas pessoas, fotografe, grave com elas e lance essa campanha….o governo chamando todo mundo…situação, oposição e todos que citei antes….enquanto não se vacina todo mundo…hoje perdi um amigo, que era uma pessoa forte, novo ainda…mas o Covid levou…não é brincadeira…esta é a minha sugestão…chame para si esta campanha…chame as pessoas que são reconhecidas no Acre…de todos os lados….o Acre vai ganhar e teremos menos mortes….

….ligue pessoalmente a alguns de seus adversários para um encontro e fale de sua intenção da campanha pelo uso da máscara e do isolamento social…temos que apostar na educação e no compromisso das pessoas….o seu gesto será atendido…tenho certeza.

(no mais seguiremos aqui em oestadoacre…ora criticando o seu governo, ora reconhecendo acertos…mas sempre defendendo os melhores interesses do Acre).

J R Braña B.