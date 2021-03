caiurede

Para animar a noite…com uma canção de James Brown…(Lula já pode ser candidato, decide ministro do STF, pois suas condenações pelo Moro foram anuladas)….muda tudo na política do Brasil)…só lembrando que este oestadoacre desde o começo aqui no Acre se posicionou e denunciou a perseguição judicial/midiática a Lula…desde o começo…depois vieram outros atrás…

Assista…

I feel good 🎶 pic.twitter.com/V9sJqWNYHS — Hildegard Angel (@hilde_angel) March 9, 2021