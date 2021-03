Kennedy Alencar: ‘Brasil não é para amadores’

brasilamadores

A mexida no tabuleiro do ministro Edson Fachin, do STF, segundo o jornalista Kennedy Alencar

Viu que iria perder no julgamento da suspeição de Moro e se reposicionou. O Brasil não é para amadores mesmo. Impacto enorme na sucessão presidencial. Lula volta forte para o jogo https://t.co/XfcK3FOplC — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) March 8, 2021

Em tempo: Segundo a revista Época, o ministro Gilmar Mendes deve ignorar Edson Fachin e levar a julgamento da Segunda Turma, possivelmente já amanhã, o habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em relação a Lula.