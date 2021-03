liradepcam

Na sua rede social TT, o deputado e presidente da câmara, Artur Lira se manifestou assim em relação à decisão do ministro Fachin, do STF, que anulou as condenação de Lula decididas por Sérgio Moro.

-Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer. Moro, jamais!

