Prefeitura diz que já atendeu mais de 200 ruas com tapa-buracos

Prefeitura de Rio Branco já beneficiou 202 ruas com serviços de tapa-buracos em 2021

Apesar do período invernoso pelo qual atravessa a cidade, com chuvas quase que constantes que dificultam o trabalho, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), vem intensificando os serviços de manutenção da malha viária da capital.

O objetivo é manter o pavimento asfáltico das ruas e avenidas da cidade no melhor nível de qualidade possível, evitando transtornos aos usuários de veículos e pedestres. Os chamados corredores de ônibus recebem um cuidado especial, pois são por essas vias que circulam os ônibus do sistema de transporte coletivo.

De acordo com o diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, do dia 1º de janeiro ao dia 3 de março de 2021, já foram beneficiadas com serviços da prefeitura, 202 ruas e avenidas de 134 bairros de Rio Branco. “Nossas equipes estão trabalhando dia e noite, conforme determinação do prefeito Tião Bocalom, para que a população não tenha transtornos”, explica Assis.

(…)