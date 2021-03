Dinamarca vai parar de administrar vacina AstraZeneca/Oxford

astrazeneca

agência Lusa

Formação de coágulos sanguíneos. Dinamarca vai mesmo parar de administrar vacina da AstraZeneca

A Dinamarca vai mesmo deixar de administrar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, devido ao receio quanto ao desenvolvimento de coágulos sanguíneos. As autoridades de saúde dinamarquesas disseram na quinta-feira que queriam suspender temporariamente o uso da vacina Covid-19 da AstraZeneca como precaução, depois que alguns pacientes desenvolverem coágulos sanguíneos após a toma.

“Não foi determinado, até ao momento, que exista uma ligação entre a vacina e os coágulos sanguíneos”, reconheceram, no entanto, as autoridades de saúde dinamarquesas, de acordo com a AFP. Segundo a autoridade de saúde dinamarquesa, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já iniciou uma investigação sobre o assunto.

No fim de semana, a Áustria já tinha anunciado a retirada por precaução de um lote da vacina anti-Covid-19 da AstraZeneca/Oxford, após a morte de uma pessoa inoculada com o fármaco e o registo de sintomas graves em outra pessoa igualmente vacinada.

As autoridades austríacas esclareceram, no entanto, que, até ao momento, não foi estabelecida qualquer relação causal entre o sucedido e o fármaco.(…)

Em tempo: Noruega também anuncia a suspensão da vacina astrazeneca/oxford.