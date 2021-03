senaprefeito

Conversa rápida com o prefeito de Sena, 1

Fui direto ao assunto com o prefeito Mazinho Serafim, de Sena:

Qual é o tamanho do prejuízo em Sena com a enchente?

Mazinho: Na zona rural 9 milhões.

E na cidade?

Mazinho: 35 milhões!

No próximo post sobre Sena, a proposta do prefeito para amenizar a cidade com as enchentes…

J R Braña B.