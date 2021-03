Prefeito de Sena quer mudar curso do Cafezal, 500 Aptos e aeródromo

senacafezal

Conversa com o prefeito Mazinho (Sena Madureira)

Ao senador MBittar, relator do orçamento, o prefeito Mazinho apresentou uma proposta de mudar o curso do igarapé Cafezal, em Sena, em direção ao rio Caeté. Hoje o cafezal desemboca no Iaco.

-Como ele deságua no Iaco quando o Iaco enche a cidade é alagada primeiramente pelo Cafezal. Com a transposição das águas do Cafezal para o Caeté isso não vai acontecer…a enchente em Sena se daria apenas pelo rio Iaco – diz o prefeito.

-Apresentamos essa proposta ao relator do orçamento no Congresso, o senador MBittar…é uma obra de 800 metros de extensão – diz o prefeito.

E uns 20 milhões.

500 apartamentos

Outra proposta da prefeitura é usar a área das imediações do ex parque ambiental da cidade e construir ‘500 apartamentos’ ao estilo de prédios Manoel Julião.

-É uma proposta que estamos apresentando, conta o prefeito Mazinho.

Livre de enchente…parte alta da cidade.

Aeródromo

Sena Madureira não tem um pista de pouso….já teve.

O prefeito Mazinho está propondo um aeródromo na entrada da cidade, às margens da BR-364, próximo à entrada do município.

Recursos para esses pleitos?

Esse é um dos desafios….não é o maior.

O maior desafio é enfrentar os problemas com alternativas e possibilidades que a engenharia, a ciência e a inteligência humanas possam oferecer.

A ver…

J R Braña B.

