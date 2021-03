Energisa fala em investir 200 Mi em 2021 (serviço ruim em Sena perturbou)

energisaacre

Da Energisa – divulgação

A Energisa Acre prevê o investimento de R$ 201,8 milhões este ano na área de concessão da distribuidora. A maior parte dos recursos será direcionada à manutenção de subestações, linhas e redes; à ampliação do atendimento aos clientes, com foco na universalização do fornecimento e às obras na infraestrutura da rede. (…)

Para o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, os projetos previstos para serem executados em 2021 são audaciosos. “Este ano, vamos entregar as obras da Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo, um importante projeto para nós. Nós vamos levar energia limpa e contínua à comunidade ribeirinha por meio de um sistema que inclui geração solar fotovoltaica e armazenamento de energia, melhorando a qualidade de vida dos cerca de 750 habitantes do local”, ressalta o diretor presidente. (…)

(…)

Em tempo: esta semana a cidade de Sena sofreu com oscilação na energia.