Igor, do FLU: Golaço e protesto (Gabigol se esconde embaixo da mesa)

Igor Julião, que fez o gol da vitória do FLU contra o Flamengo, comemora golaço com o punho cerrado e critica a CBF.

-Inspiração foi por causa da postura que o Fluminense sempre teve durante a pandemia. O time que a gente escolhe torcer também é um ato político. Foi para exaltar a postura que o Fluminense teve durante a pandemia. A gente sabe como é difícil, mesmo com o protocolo falho que a CBF tem com a gente, fazendo os jogadores viajarem em voos comuns durante o ano inteiro. É para isso, exaltar a postura do Fluminense numa pandemia até porque nem todos estão tendo uma postura coerente – disse em entrevista ao GE

Em tempo: Gabigol, do Fla, fez igual à golpista que assumiu a presidência Bolívia e foi presa esta semana…o primeiro se escondeu embaixo da mesa de um cassino em SP, numa festa clandestina que a polícia acabou, e a outra dentro de uma cama box.