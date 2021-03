Bocalom sendo Bocalom: ‘Não vou sujar meu CPF’

bocalomspf

Entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom:

-Não vou sujar meu CPF. Falei para o secretário pagar apenas o que estava no contrato. Eles vão receber e a prefeitura vai pagar de acordo com o contrato. Se houve roubo lá atrás, eles vão responder na justiça. Nós iremos encaminhar todos esses contratos aos órgãos de controle para investigação. Quem paga os garis são as empresas e quem paga as empresas é a prefeitura. A prefeitura não paga gari ou margarida.