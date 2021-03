Fo#&sr… o resto! Precisamos sobreviver!

riobranco#

Por que Rio Branco não parou antes do colapso na saúde!

Lockdown no Acre apenas dois dias na semana (sábado e domingo) com fechamento das atividades ajuda um pouco, mas está distante de ser a melhor e mais eficaz medida.

O fechamento total deveria já ter acontecido há muito tempo e o mínimo teria que ser de duas semanas…tudo fechado! Paralelo a isso: apoio com dinheiro às famílias, especialmente, as mais pobres, para suportarem a quarentena em casa.

Só locais de venda de comida funcionando e com regras objetivas: vai lá compra e volta para casa…Tivéssemos feito isso e não estaríamos hoje com o sistema frágil de saúde na lona…Com pacientes sendo levados para outros estados…

Porém, a elite do empresariado, a que têm tudo do governo – e igrejas fundamentalistas fizeram de tudo para sabotar – e sabotaram – iniciativas em favor do isolamento social.

Aglomerar, em nome da economia, do lucro e do dízimo – foi a prioridade.

Para se ter uma ideia da tragédia: só nessa segunda-feira, 15, em Sena Madureira, mais de 90 novos casos confirmados de coronavírus.

Sena tem sido uma das cidades acreanas que menos respeitou os protocolos anti-covid-19.

A carência da maioria pelo pão-de-cada-dia explica um pouco, não tudo – esse desprezo pelo protocolo de cuidados.

Agora a conta chegou ao Acre…inevitável!…E junto o desespero das famílias sem hospitais, leitos e UTIs para as internações de seus parentes enfermos…Porque não há outra saída, afora a vacina, que não seja o isolamento total e prolongado….

Fo#rxrs-se…. o resto!

Precisamos sobreviver a essa pandemia!

J R Braña B.