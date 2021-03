Uber vai contratar seus motoristas individuais…(no Reino Unido)

uberreinounido

A Uber do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales. Escócia e Irlanda do Norte) informa que vai contratar os motoristas individuais do seu aplicativo. É uma vitória do trabalho. O exemplo do Reino Unido pode espalhar por outros países….atenção motoristas de APP do Acre e do Brasil!!

Da agência AFP

[AFP de 17 de março] O Uber, um importante serviço de entrega de veículos e entrega em domicílio dos Estados Unidos, anunciou no dia 16 que mais de 70.000 motoristas serão tratados como funcionários em vez de proprietários individuais no Reino Unido. É a primeira vez no mundo que a empresa trata os motoristas como funcionários. Será aplicado a partir do dia 17.

Com isso, os motoristas terão direito a garantia de salário mínimo, licença remunerada e inscrição na previdência. O salário mínimo no Reino Unido será ligeiramente aumentado a partir de abril para £ 8,91 (R$ 72) por hora. De acordo com o Uber, os motoristas da empresa ganham em média £ 17 (R$ 136) por hora em Londres e £ 14 (R$ 112) no resto do Reino Unido.