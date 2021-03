Só num país fuleiro…

mortescovid

Só num país sem orgulho próprio (um país fuleiro, como se diz no Acre) e que se revelou como nunca nesses tempos de escuridão, esse desgoverno do Brasil continua sentado na cadeira e impune completamente…

Mais de 3,1 mil mortes num único dia e nada acontece, exceto, o calvário das desgraças impostas (e vividas) às milhares de famílias do Brasil

Somos uma vergonha planetária…

As intensive care units across Brazil reach capacity, the country is facing a historic collapse of its health service. With 2,841 people dying from COVID-19 over a 24-hour span, Brazil reported its highest daily death toll during the pandemic. pic.twitter.com/B4SBX8XBYo

— CGTN (@CGTNOfficial) March 17, 2021