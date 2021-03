Presidente da Aleac: Liberado recursos para agroindústria em Cruzeiro

aleac

Durante agenda nesta sexta em Cruzeiro do Sul, presidente da Aleac participa de liberação de recursos e inauguração de agroindústria

O deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, teve uma extensa agenda nesta sexta-feira, 19, em Cruzeiro do Sul.

Em pauta, ações e investimentos importantes para a população do Juruá. As prefeituras de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima foram contempladas com o repasse de R$ 5,5 milhões do governo do Estado para ações em áreas afetadas pelas enchentes. Os recursos financeiros são da Operação Apoio, ação coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) para auxiliar as prefeituras no trabalho de remoção de entulhos, limpeza de ruas e desobstrução de áreas afetadas e destruídas pela enchente.

“Já parabenizei o governador Gladson Cameli pela iniciativa. Quem já passou por uma enchente sabe que a volta para casa é um momento muito complicado. Muitas vezes é quando se tem a certeza que perdeu o pouco que tinha. As prefeituras precisam de recurso para recuperar o que foi destruído pela força da água. É um gasto não esperado e que os prefeitos não têm em caixa”

Nicolau também participou ao lado do governador da inauguração da Norte Hortifruti Indústria e Comércio de Frutas em Cruzeiro do Sul. A estrutura foi montada nas antigas instalações do frigorífico de peixes do município que estava sem funcionamento.

A empresa vai beneficiar mais 1,2 mil famílias e gerar 100 empregos diretos, com carteira assinada.

“O Acre está no caminho certo. Precisamos cada vez mais deixar de sermos dependentes da economia do contracheque. O governo, de mãos dadas com as prefeitura e o parlamento, podemos presenciar inaugurações como esta em outros municípios. A Aleac está pronta para ajudar o nosso setor produtivo no que for preciso”, destaca Nicolau .

(Assessoria)