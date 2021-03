PMRB: Nota de Esclarecimento

notapmrb

No início da noite deste sábado, 20, um veículo invadiu o trecho da Avenida Ceará entre Floriano Peixoto e Getúlio Vargas e caiu na escavação da linha de drenagem onde, desde cedo, a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), faz reparos.

É importante esclarecer que a Emurb tomou todos os cuidados, inclusive, com autorização do Ministério Público do Acre para realizar o serviço e com apoio, também, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) que sinalizou todo o trecho da Avenida Ceará e ao redor da escavação.

O condutor do veículo foi levado ao pronto socorro pelo Samu. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas admitiu para a equipe de Trânsito que havia ingerido bebida alcoólica.

O diretor de Obras da Emurb, José Assis Benvindo, está no local dando o suporte necessário para o proprietário do carro e acompanhando a situação para saber o que de fato ocorreu.

