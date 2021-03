Bocalom se aproxima de lideranças comunitárias

pmrb#

Prefeito se reúne com líderes de bairros visando aproximar a gestão das comunidades

Visando aproximar a gestão das comunidades e bairros, o prefeito Tião Bocalom recebeu um grupo de líderes comunitários. O objetivo central é garantir que os moradores tenham pleno acesso aos serviços públicos oferecidos pela administração municipal.

Esse contato mais próximo da gestão vem sendo articulado pela Casa Civil que tem colocado o movimento comunitário como peça importante para dialogar com os gerentes de regionais, composto por arquitetos. A Prefeitura trabalha no planejamento de ações com a intenção de contemplar a comunidade com tudo o que for de melhor.

“Somos nós que verdadeiramente conhecemos a realidade dos bairros e por isso agradecemos a iniciativa de valorizar o movimento comunitário. Fomos recebidos pelo prefeito Tião Bocalom e saímos satisfeitos com sensibilidade do gestor”, disse o pastor Naldo, presidente do bairro Santa Cruz.

No bairro Jenipapo, as reinvindicações elencadas pela presidente Shirley Souza foi a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que segundo ela, possui em seu entorno cerca de 17 bairros. “Nós, como líderes, somos muito cobrados e ver que o prefeito quer nos ouvir torna as mudanças possíveis”, disse.

O prefeito destacou a parceria entre a prefeitura e as lideranças comunitárias. “Essa conversa com os presidentes de bairro é muito importante. Nossa gestão vai ser pautada muito no sentido de trabalhar em parceria com as lideranças. São elas que sabem onde estão os problemas em cada rua e nos abastecem dessas informações para podermos tomar as decisões por aqui”, colocou Bocalom.

