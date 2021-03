Dep Nicolau enaltece compromisso do governador com a vida dos acreanos

aleacnicolau

Divulgação Aleac

Nicolau parabeniza Gladson e enaltece o compromisso do governador com a vida dos acreanos

Nesta sexta-feira, 26, o governador Gladson Cameli completa 43 anos. O deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), fez questão ao parabenizar Gladson de enaltecer o que considera a maior virtude do governador acreano que é o compromisso pela vida dos acreanos.

“O governador enfrenta um desafio que nenhum outro gestor enfrentou na história do Acre. Gladson tinha muitos caminhos a adotar durante a pandemia e escolheu o mais nobre, que é o de salvar vidas. Desde o início da pandemia, sua maior preocupação tem sido a vida de cada um dos acreanos. Um desafio que não tem sido fácil, de muitas pressões, mas que mostrou que o Acre tem um gestor comprometido com o bem mais precioso do ser humano que é a vida, Por isso, os meus parabéns é também um muito obrigado pela sua atuação neste pouco mais de um ano de pandemia”, diz Nicolau.

O presidente da Aleac faz questão de lembrar que governo e parlamento tem tido, ao longo dos últimos dois anos, uma relação de respeito, mas, sobretudo de independência.

“Mesmo com todo o respeito que temos pelo governador, nestes mais de dois anos, a Assembleia Legislativa do Acre, sob nosso comando, em nenhum momento foi submissa ao governo. Gladson sempre entendeu e respeitou a independência da Casa, tanto que neste período tivemos embates fortes com o governo, como deve acontecer em um regime democrático. O compromisso dos 24 deputados estaduais é e sempre será em ajudar a desenvolver o Acre, melhorando a qualidade de vida da nossa população”, afirma