govacre

O governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli, e da SEASDHM, em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc e Senac, está, desde o dia 21 de fevereiro, entregando sopas e marmitas a famílias em situação de vulnerabilidade social.https://t.co/xBDMFph6gx

— Governo do Acre (@GovernoAcre) March 26, 2021