Nota: Governo e prefeitura de Rio Branco não se entendem

Nota de Esclarecimento

Sobre tentativa de desinformar a população quanto o processo de vacinação a cargo da prefeitura de Rio Branco, o Governo esclarece:

Não existe, por parte do Governo do Estado do Acre, qualquer proibição em qualquer atividade voltada à saúde da população do Acre, menos ainda, no tocante a vacinação, por ser, obviamente, uma atividade essencial.

Vale reforçar, que nos dois últimos finais de semana, a vacinação também poderia ocorrer normalmente, o que nos causa estranheza a informação que se presta a produzir ambiente de dúvida na população.

Governo do Estado do Acre

