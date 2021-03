boletimacre

Número de novos infectados no Acre é semelhante a Portugal nas últimas horas: no Acre são novos 485 infectados e no país europeu, com 10 milhões de habitantes, os registros mostram 488 contaminados de quinta para sexta.

Sesacre

Mais 7 notificações de óbitos foram registradas nesta sexta-feira, 26, sendo 2 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.224 em todo o estado.

