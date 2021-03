Livro: ‘O tratado do amor’ (Como recuperar relacionamentos abalados?)

livrocultura#

Em “O Tratado do Amor”, escritora Aline Schulz ensina como promover uma comunicação eficiente entre os casais e resgatar os bons sentimentos do início da relação

O amor é o sentimento mais poderoso e a base de todas as relações. Mas por que é tão difícil viver de maneira harmoniosa a dois na maior parte das vezes? A resposta está no livro O Tratado do Amor (Luz da Serra Editora), da escritora e professora Aline Schulz. A obra desvenda mentiras e armadilhas comuns a muitos casais, e que conduzem milhares para o mesmo desfecho. Para se ter uma ideia, no Brasil, um a cada três casamentos termina em separação, segundo o IBGE. Com a pandemia, inclusive, o número de divórcios voltou a subir, ainda conforme o Instituto.

Por outro lado, milhares de parceiros mantêm a união, mas com aquele sentimento de insatisfação e insegurança. Aline Schulz explica que as situações recorrentes criam um sentimento de desânimo que paralisa e dificulta a tomada de decisões. Entretanto, “prevenir-se, fugir ou fingir que está tudo bem não são boas escolhas”, salienta. A autora parte do princípio de que, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Por isso, sempre é tempo de resgatar a felicidade do início do relacionamento. (…)

Ficha técnica

Título: O Tratado do Amor

Autor: Aline Schulz

Editora: Luz da Serra Editora

ISBN: 978-65-88484-06-7

Páginas: 312

Formato: 16x23cm

Preço: R$ 69,90

Links de venda: Luz da Serra e Amazon

