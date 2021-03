Xuxa: Três comentários essenciais de @hilde_angel

xuxa#

No meio da semana a apresentadora Xuxa disse que defendia que experimentos com vacinas e remédios fossem testados em experimentos nos presidiários…a declaração, numa entrevista/live, pegou muito mal, com razão, e Xuxa, ainda na madrugada, pediu desculpas dizendo que se expressou mal…’Errei e peço desculpas.’

Comentários pertinentes de Hildegard Angels, jornalista

Expressa o que aprendeu

As redes sociais, aqui o Twitter principalmente, caem com toda gana sobre Xuxa, depois de sua proposta totalmente sem noção. Xuxa não é nazista nem fascista, ela expressa o que aprendeu e cresceu escutando e continua a ouvir de seu entorno classe média. — Hildegard Angel (@hilde_angel) March 28, 2021

Desprendida

Mas Xuxa já demonstrou ser uma pessoa desprendida e de bom coração, quando criou uma fundação de proteção às crianças, com seus próprios recursos. Sem recorrer a patrocínios, como fazem tantas celebs que criam entidades mais para ganhar dinheiro do que para ajudar. — Hildegard Angel (@hilde_angel) March 28, 2021

Consciência para Xuxa

Vamos usar a oportunidade para conscientizar Xuxa, formadora de opinião importante, que, se bem informada, poderá ser grande apoio nas causas do povo deste país. Menina e sem preparo, foi jogada no mundo de fama e fortuna, manipulada por espertos, até começar a andar com seus pés — Hildegard Angel (@hilde_angel) March 28, 2021

Em tempo: Hildegard foi na mosca…aproveitar o momento e torcer que Xuxa tire lições, ganhe consciência e ajude o Brasil sair do caos em que se encontra… – oestadoacre