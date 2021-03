GladsonC põe crachá em ministro e pede vacinas para professores

ministrogov#

GladsonC já bateu ponto com o novo ministro da saúde do governo (ops), do centrão.

Marcelo Queiroga ainda não atendeu nenhuma solicitação do Acre, mas aproveitou e pediu para o governador pôr o crachá de identificação do ministério da saúde en su cuello.

Assim fez sua excelência…

-Tratamos sobre a Covid-19 no Acre e aproveitei para solicitar um aumento no número de doses enviadas ao nosso estado, que é uma região de fronteira. Também pedi para que o Ministério autorize a vacinação dos trabalhadores da Segurança e da Educação em primeira fase, e o ministro disse que tratará o assunto com a direção do Programa Nacional de Imunização – escreveu o Gov GladsonC nas redes sociais

(…)

Em tempo: a partir de amanhã, em New York, as pessoas com 30 anos para cima poderão procurar um posto de saúde e receber a vacina anti-covid19…na segunda-feira, é a vez das pessoas com 16 anos ou mais tomaram a sua vacina… – oestadoacre