O que significa isso?: Bolsonaro demite três generais de uma vez

Ministério da Defesa anuncia saída dos comandantes das três Forças Armadas

(…) Segundo apurou o Blog do Camarotti, os três comandantes pretendiam apresentar um pedido de demissão conjunto, mas o presidente Jair Bolsonaro se antecipou e determinou que eles não permaneceriam.(…)

Em tempo: ou concordam 100% com Bolsonaro ou estão fora…estão fora!…os generais estão provando do veneno do capitão….na verdade, Bolsonaro quer levar a política para dentro dos quartéis, no que ele chama de ‘meu Exército’…e o Exército não é dele nem de ninguém…e os generais não concordam.

Em tempo 2: não há mais dúvida que Bolsonaro não tem condições de permanecer no cargo….

