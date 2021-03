Foi no Acre: Uma hora ele vai responder à justiça

justiça#

Foi aqui em Rio Branco, Bolsonaro fingindo atirar na ‘petralhada’, termo que ele usa para se referir a quem é de esquerda no Brasil.

OGlobo, Lauro Jardim

-Vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre. Vamos botar esses picaretas pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem mortadela galera, vão ter que comer é capim mesmo.

(…)

Em tempo: o resultado desse desastre eleitoral em 2018 está aí para todos verem…o Brasil no fundo do poço sanitário, social e econômico…mas Bolsonaro vai responder por essa desonra praticada no Acre e que foi denunciada pelo PT. O STF diz que só depois que ele deixar o cargo...depois que ele deixar o cargo responderá esse ato insano e muitos outros – oestadoacre