Voos domésticos vão reduzir ainda mais em abril

voosabril

No mês passado houve uma drástica redução dos voos domésticos no Brasil devido à pandemia.

Agora em abril, os voos vão reduzir ainda mais, informa Lauro Jardim, na sua coluna em O Globo.

‘Foram 1.177 decolagens — ou 49% do número médio de decolagens registradas pré-pandemia, de acordo com números inéditos da Abear, a associação das empresas aéreas.

Em abril, a coisa vai piorar. Estão previstos apenas 960 voos, o que representa somente 40% do que as empresas voavam antes do vírus chegar.’

