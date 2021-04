Perpétua e orçamento-pedalada do sen MBittar: ‘Aí tem podre…’

orlamento#

Diz ainda a deputada Perpétua, aqui em vídeo – que o senador MBittar, o mais bolsonarista de todos os bolsonaristas, com o seu orçamento pedalada, pode definir o fim do desgoverno Bolsonaro.

Dep Perpétua

-Orçamento do Márcio Bittar está tipo: “Atirou no q viu, acertou no q não viu”. Se pretendia derrubar Guedes, vai acabar derrubando seu mito, Bolsonaro. Aí tem podre q/ precisa investigar. Quem são os deputados e senadores q/ abocanharam bilhões em emendas?

Orçamento do Márcio Bittar está tipo: “Atirou no q viu, acertou no q não viu”. Se pretendia derrubar Guedes, vai acabar derrubando seu mito, Bolsonaro. Aí tem podre q/ precisa investigar. Quem são os deputados e senadores q/ abocanharam bilhões em emendas? https://t.co/xbMuuBDUgK — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) April 7, 2021

Em tempo: sabe quando o senador MBittar será relator do Orçamento de novo….? Diria o Calixto, ‘não dia em que ele vier morar no Acre.’