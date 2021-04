Pesquisa PoderData: Lula 52% e Bolsonaro 34%

#pesquisa

A pergunta é: vão deixar Lula ser candidato…ou vão repetir a manobra política de 2018, quando o prenderam por 580 dias? – J R Braña B.

Pesquisa PoderData, realizada em todo o Brasil com 3.500 entrevistas nesta semana (12-14.abr.2021), indica que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 18 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (sem partido) num eventual 2º turno na disputa pelo Palácio do Planalto. O petista teria 52% contra 34% do atual presidente.

Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no 2º turno e venceria por 52% a 34% | Poder360 https://t.co/yBoZHmtfOa — Jorge Viana (@jorgeviana) April 14, 2021